Частина центру Києва - без гарячої води і тепла через аварію
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Тимчасово послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання припинено у 86 житлових будинках", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що експлуатаційне пошкодження трубопроводу виявлено близько 2 години ночі 8 лютого. Аварійна бригада оперативно локалізувала місце пошкодження й одразу розпочала ремонтні роботи, завершити які планують до кінця дня.
У КМДА поінформували, що пошкоджений трубопровід введений в експлуатацію 1987 року.
За інформацією Київміськдержадміністрації, у столиці 80% теплових мереж вичерпали нормативний термін експлуатації і потребують заміни.
Як повідомлялося, за прогнозом Укргідрометцентру, у Києві 8 лютого температура вдень становитиме 7-9° морозу.
фото: КМДА