Частина центру Києва - без гарячої води і тепла через аварію

Частина центру Києва - без гарячої води і тепла через аварію

Укрінформ
Аварійна бригада «Київтеплоенерго» усуває пошкодження тепломережі на вулиці Лаврській, внаслідок чого без гарячого водопостачання та опалення залишилося 86 будинків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Тимчасово послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання припинено у 86 житлових будинках", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експлуатаційне пошкодження трубопроводу виявлено близько 2 години ночі 8 лютого. Аварійна бригада оперативно локалізувала місце пошкодження й одразу розпочала ремонтні роботи, завершити які планують до кінця дня.

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У КМДА поінформували, що пошкоджений трубопровід введений в експлуатацію 1987 року.

За інформацією Київміськдержадміністрації, у столиці 80% теплових мереж вичерпали нормативний термін експлуатації і потребують заміни.

Як повідомлялося, за прогнозом Укргідрометцентру, у Києві 8 лютого температура вдень становитиме 7-9° морозу.

фото: КМДА

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