Київ обмежує в’їзд фур через снігопад

У зв’язку із сильними снігопадами з 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до столиці буде тимчасово обмежений.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у протоколі засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

"Обмеження діятиме до покращення погодних умов. Про зняття обмеження буде повідомлено окремо", - повідомили у мерії.

Тут зазначили, що обмеження в’їзду великогабаритного транспорту дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

У зв’язку із цим Департамент муніципальної безпеки звертається до водіїв великогабаритного транспорту із проханням заздалегідь врахувати цю інформацію та формувати свої маршрути в об’їзд Києва.

За можливості не користуватися особистими авто закликають і киян. Також водіїв просять не паркувати свої машини обабіч вулиць, доріг і в заборонених для цього місцях, аби забезпечити безперешкодний проїзд снігоприбиральної техніки. Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, евакуюють.

Як повідомлялося, у понеділок, 8 лютого, в більшості областей сніг, хуртовини, в західних, північних та центральних областях значний сніг; на півдні та в Карпатському регіоні сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень на Закарпатті значний дощ; на дорогах ожеледиця.