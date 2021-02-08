Снігопад у столиці: на дороги вивели 347 одиниць спецтехніки

У Києві вночі на дорогах працювали 347 одиниць спецтехніки КК «Київавтодор».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Як і прогнозували синоптики, близько опівночі розпочався снігопад. Перед початком опадів дорожники виконали превентивну обробку, у першу чергу, мостів, вулиць із бруківки, спусків, зупинок громадського транспорту та сходів. З початком снігопаду розпочалось й прибирання доріг та тротуарів", - йдеться у повідомленні.

Прибирання снігу у Києві / Фото: КМДА

Було залучено 347 одиниць спецтехніки й 206 працівників у складі 32 бригад з ручного прибирання.

Як зазначили у комунальній корпорації, упродовж дня, зокрема по обіді, очікується посилення опадів, тому дороги і тротуари очищатимуться повторно.

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КМДА закликає водіїв не залишати авто на узбіччях, крайніх смугах і тротуарах, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Також просять не використовувати власні автомобілі під час снігопаду, а надати перевагу громадському транспорту. Зменшення навантаження, зокрема на автомобільний трафік, дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди.

Як повідомлялося, у понеділок, 8 лютого, в більшості областей сніг, хуртовини, в західних, північних та центральних областях значний сніг; на півдні та в Карпатському регіоні сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень на Закарпатті значний дощ; на дорогах ожеледиця.