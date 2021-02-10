Ще більше снігу: коли негода в Україні розгуляється найбільше

В Україні 11-12 лютого у більшості областей прогнозуються складні погодні умови: значний сніг, хуртовини та ожеледь.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Складні погодні умови: в Україні, крім південного сходу, часом сніг і мокрий сніг, на Закарпатті, вдень і в центральних, місцями північних та Харківській областях з дощем, у західних, вдень і в північних областях значні, у Карпатському регіоні сильні опади.

У центральних, північних областях та на Прикарпатті місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах країни, крім південно-східної частини, ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, у західній частині пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Температура у північних і більшості західних областей вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла, на крайньому півдні країни 9-14°.

У Києві 11 лютого вночі без опадів, вдень значний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 1-3° морозу.

На Київщині вночі місцями невеликий сніг; вдень значний сніг, подекуди з дощем, місцями ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

Синоптики прогнозують складні погодні умови і на 12-13 лютого. Зокрема, 12 лютого очікується сніг та мокрий сніг, вночі у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях значний сніг, 13 лютого у північних, центральних, вночі і в західних областях часом сніг, на решті території без опадів. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Температура 12 лютого впродовж доби 6-11° морозу, в західних областях 9-14°, в Карпатах близько 20° морозу, у південно-східних та Харківській областях 1-6° тепла; 13 лютого вночі 11-16°, вдень 4-9° морозу, на півночі країни 8-13°, в Карпатах впродовж доби 15-20° морозу.

У столичному регіоні 12-13 лютого також складні погодні умови: часом сніг (вночі 12 лютого значний сніг), пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Температура 12 лютого впродовж доби 6-11° морозу; 13 лютого вночі 11-16°, вдень 8-13° морозу.

Згідно з прогнозом, в Україні 14-15 лютого очікується подальше зниження температури: 14 лютого вночі 13-18°, вдень 8-13° морозу (на північному сході країни вночі 16-21°, вдень 11-16° морозу), 15 лютого вночі 18-23°, вдень 11-16° морозу; у південних, східних областях та на крайньому заході країни вночі 9-15°, вдень 5-11° морозу. Без істотних опадів.

На Київщині 14 лютого прогнозується вночі 13-18°, вдень 8-13° морозу, 15 лютого вночі 18-23°, вдень 11-16° морозу. Без істотних опадів.