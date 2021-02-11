Через негоду вже обмежили рух на дорогах восьми областей та у Києві

Станом на 14 годину на автошляхах восьми областей та у Києві через негоду обмежено рух великовагового та великогабаритного автотранспорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що за інформацією Укравтодору з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діють обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту:

м. Київ - на в’їзд до м. Києва на а/д (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь);

Львівська область – на а/д Н-09 Мукачево-Львів, М-06 Київ-Чоп, М-10 Львів-Краковець, М-11 Львів-Шегині, М-09 Тернопіль-Рава-Руська, Н-09 Мукачево-Львів, Н-13 Львів-Ужгород, Н-17 Львів-Луцьк, Р-15 Ковель-Жовква – в межах області;

Івано-Франківська область – на а/д Н-09 Мукачево-Львів на ділянці Рогатин-Львів (до межі зі Львівською областю) та М-12 Стрий-Кропивницький-Знам’янка (від с. Вербилівці до межі з Тернопільською областю);

Закарпатська область – на перевальних ділянках доріг (Латірський, Абранський перевали) М-06 Київ – Чоп;

Черкаська область – на а/д М-05 Київ-Одеса, Р-01 Київ-Знам’янка та Н-08 Бориспіль-Запоріжжя (через м. Кременчук) – м. Маріуполь - в межах області;

Рівненська область – на а/д М-06 Київ-Чоп – в межах області;

Чернігівська область – на а/д М-01 Київ-Чернігів та Н-07 Суми-Юнаківка - в межах області;

Тернопільська область - на а/д М-09 Тернопіль-Рава-Руська, М-12 Стрий-Кропивницький-Знам’янка та М-19 Доманова-Чернівці-Тереблече – в межах області.

Полтавська область - на а/д М-03 Київ-Харків-Довжанський та Н-08 Бориспіль-Дніпро-Маріуполь (через Кременчук) – в межах області.

До розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 1 тис. 800 осіб та понад 1 тис. 300 од. техніки.

За інформацією Нацполіції в місцях відстою перебуває близько 300 одиниць великовагових транспортних засобів (Закарпатська – 86, Рівненська – 80, Львівська – 72, Івано-Франківська – 26, Чернігівська – 19, Тернопільська – 12, Вінницька – 3).

На в'їздах до м. Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС (надано допомогу за добу 12 особам (з початку негоди – понад 300 громадянам).

Для моніторингу ситуації погодних умов та надання допомоги, в Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучено 12 осіб та 7 одиниць техніки.

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Підрозділами ДСНС з початку доби надано допомогу по вивільненню зі снігових заметів 37 транспортним засобам (з початку негоди - 587), у т.ч. 2 каретам ШМД (з початку негоди - 18) та 2 автобусам (з початку негоди - 25) та надано допомогу 67 особам (з початку негоди – 935). Прибрано 2 повалені дерева (з початку негоди - 13).

Координацію дій щодо транспортного сполучення здійснюють міжвідомчі штаби Укравтодору та Служби автомобільних доріг в областях.

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Крім того, станом на 14 год. спостерігається невеликий сніг у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській областях та м. Києві. У Кіровоградській та Черкаській - невеликий сніг з дощем.