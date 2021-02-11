Львівські школи та садки призупиняють навчання через негоду

У Львові в п'ятницю, 12 лютого, через негоду навчальний процес у школах і садках призупинять, однак в закладах освіти будуть працювати чергові вчителі та вихователі.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

«Завтра у закладах освіти Львова працюватимуть лише чергові групи в садочках та чергові класи в школах, а звичний очний навчальний процес проводитись не буде. Школи і садочки мають бути відкриті, щоб батьки, які не мають з ким залишити дітей, могли привести їх до навчального закладу. Однак навчальний процес потрібно рекомендувати максимально проводити дистанційно, щоб мінімізувати кількість людей на вулицях», — сказав під час засідання штабу мер Львова.

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Як повідомила начальниця управління освіти Львова Зоряна Довганик, 11 лютого 27 шкіл Львова проводять навчання дистанційно, у 32 — змішана форма навчання, 68 шкіл здійснюють очне навчання. Зараз у школах є приблизно 65% учнів. Переважно в навчальних закладах займаються діти початкової школи, яких немає з ким залишити вдома. Заклади дошкільної освіти працюють всі, однак кількість присутніх дітей в садочках не є більшою за 30%.