На Львівщині обмежили рух вантажівок через негоду

У зв’язку з інтенсивними снігопадами Служба автомобільних доріг у Львівській області з 9 години 11 лютого обмежила рух на деяких автошляхах.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«У зв’язку з несприятливими погодними умовами (інтенсивними безперервними опадами снігу), які можуть призвести до ускладнень у русі, та з міркувань безпеки дорожнього руху з метою забезпечення ефективної роботи снігоочисної техніки з 9:00 11 лютого обмежено рух вантажного автомобільного транспорту на автомобільних дорогах загального користування державного значення у Львівській області», - повідомила патрульна поліція.

Зокрема, обмеження встановлено на семи трасах: М-06 Київ - Чоп (в проміжку Гамаліївка - Миколаїв), М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська, М-10 Львів - Краковець, М-11 Львів -Шегині, Н-13 Львів - Самбір - Ужгород, Н-17 Львів - Радехів - Луцьк, Р-15 Ковель -Володимир-Волинський – Червоноград - Жовква.

Читайте також: Київщина та Закарпаття через негоду обмежують рух вантажівок

Також обмеження для великогабаритного транспорту через мокрий сніг Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області ввела на автодорозі Н-09 Мукачево - Львів на ділянці від міста Рогатин до межі Львівської області.

Про завершення обмежень Патрульна поліція повідомить додатково.

Фото: ДСНС