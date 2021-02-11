На Львівщині обмежили рух вантажівок через негоду
Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«У зв’язку з несприятливими погодними умовами (інтенсивними безперервними опадами снігу), які можуть призвести до ускладнень у русі, та з міркувань безпеки дорожнього руху з метою забезпечення ефективної роботи снігоочисної техніки з 9:00 11 лютого обмежено рух вантажного автомобільного транспорту на автомобільних дорогах загального користування державного значення у Львівській області», - повідомила патрульна поліція.
Зокрема, обмеження встановлено на семи трасах: М-06 Київ - Чоп (в проміжку Гамаліївка - Миколаїв), М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська, М-10 Львів - Краковець, М-11 Львів -Шегині, Н-13 Львів - Самбір - Ужгород, Н-17 Львів - Радехів - Луцьк, Р-15 Ковель -Володимир-Волинський – Червоноград - Жовква.
Також обмеження для великогабаритного транспорту через мокрий сніг Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області ввела на автодорозі Н-09 Мукачево - Львів на ділянці від міста Рогатин до межі Львівської області.
Про завершення обмежень Патрульна поліція повідомить додатково.
Фото: ДСНС