Київщина та Закарпаття через негоду обмежують рух вантажівок
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.
Зазначається, що за інформацією Укравтодору проїзд на дорогах загального користування забезпечено.
«З 7 год. 11 лютого з метою недопущення накопичення великовагового та великогабаритного транспорту, продовжують діяти обмеження руху на в’їзд до м. Києва на автодорогах (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь).
За інформацією Служби автомобільних доріг з 6 год. 15 хв. 11 лютого введено обмеження руху великовагового автотранспорту на автомобільній дорозі (М-06 Київ-Чоп) у Закарпатській області», - йдеться у повідомленні.
На в'їздах до м. Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС.
Також у ДСНС повідомили, що рятувальники здійснили буксирування 550 транспортних засобів (з них 16 карет «швидкої» та 23 автобусів) і надали допомогу 868 особам.
Всього до ліквідації наслідків негоди залучено близько 2 тис. 134 особи та 1 тис. 183 одиниці техніки від Укравтодору та ДСНС.
Як повідомлялося, в Україні 11 лютого у більшості областей прогнозуються складні погодні умови: значний сніг, хуртовини та ожеледиця на дорогах.
Фото: ДСНС