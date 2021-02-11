Київщина та Закарпаття через негоду обмежують рух вантажівок

Станом на ранок 11 лютого продовжують діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного транспорту на автодорогах на в’їзд до м. Києва та на Закарпатті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що за інформацією Укравтодору проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

«З 7 год. 11 лютого з метою недопущення накопичення великовагового та великогабаритного транспорту, продовжують діяти обмеження руху на в’їзд до м. Києва на автодорогах (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь).

За інформацією Служби автомобільних доріг з 6 год. 15 хв. 11 лютого введено обмеження руху великовагового автотранспорту на автомобільній дорозі (М-06 Київ-Чоп) у Закарпатській області», - йдеться у повідомленні.

На в'їздах до м. Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС.

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Також у ДСНС повідомили, що рятувальники здійснили буксирування 550 транспортних засобів (з них 16 карет «швидкої» та 23 автобусів) і надали допомогу 868 особам.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучено близько 2 тис. 134 особи та 1 тис. 183 одиниці техніки від Укравтодору та ДСНС.

Як повідомлялося, в Україні 11 лютого у більшості областей прогнозуються складні погодні умови: значний сніг, хуртовини та ожеледиця на дорогах.

Фото: ДСНС