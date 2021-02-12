На Вінниччині із заметів врятували авто з «Пакунками малюка»

На Вінниччині рятувальники витягли із заметів рейсовий автобус і авто з «Пакунками малюка».

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Вінницькій області, передає кореспондент Укрінформу.

«11 лютого о 19:51 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. П. Тичини в м. Погребище водій вантажного автомобіля, який здійснював доставку «Пакунків малюка» до районної лікарні, внаслідок погіршення погодних умов з'їхав на узбіччя дороги та не міг самостійно продовжувати шлях. На допомогу було направлено черговий караул ДПРЧ-26 м. Погребище. Рятувальники відбуксирували вантажівку на проїжджу частину дороги», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що цієї ж доби о 23:21 рятувальники ДПРЧ-28 селища Томашпіль надали допомогу водієві рейсового автобусу Ямпіль-Київ, який за межами с. Комаргород Тамашпільського району не міг подолати підйом. На момент прибуття підрозділу надзвичайників, в салоні транспортного засобу перебували 13 пасажирів. Їх, за допомогою іншого автобусу, який одразу надала транспортна компанія, було доправлено до місця призначення.

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Бійці ДСНС відбуксирували транспортний засіб на безпечну ділянку дороги, після чого водій автобуса продовжив рух далі.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні у п’ятницю, 12 лютого, збережуться складні погодні умови зі зниженням температури повітря.

Фото: ДСНС