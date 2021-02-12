На Буковині рятувальники витягли зі снігу дві маршрутки

У Чернівецькій області рятувальники витягали зі снігу вісім легкових автомобілів та два маршрутних автобуси з людьми.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС України, передає Укрінформ.

"Унаслідок погіршення погодних умов, сильних хуртовин, місцями сильних переметів доріг на території Чернівецької області рятувальники надавали допомогу в 4 районах області. Всього від УДСНС залучались 5 одиниць техніки та 16 чоловік особового складу, які відбуксирували 8 легкових автомобілів та вивільнили зі снігових заметів два маршрутних автобуси, в яких перебувало 16 осіб", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначають, що наразі залишається частково ускладненим проїзд на дорогах у селі Остриця Герцаївського району, селі Шишківці Кіцманського району, селах Рокитне, Маршинці, Котелеве, Магала та Рідківці Новоселицького району і селі Черепківці Глибоцького району.

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В Україні у п’ятницю, 12 лютого, в більшості областей очікується сніг, місцями мокрий сніг та ожеледь, температура становитиме -6...-11° морозу, в західних областях до -14°, в Карпатах близько -20°.

Фото: ДСНС