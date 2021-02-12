Київ цілодобово чистять від снігу, але щодня – понад 1000 порушень

Інспектори благоустрою щодня фіксують близько тисячі порушень у снігоприбиранні.

Як передає Укрінформ, про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба у Фейсбуці.

"Місто вже п'яту добу поспіль докладає всіх зусиль, щоб розчистити столицю від снігу. Відповідальні служби Києва цілодобово задіяні в снігоприбиранні. Побільшало роботи і в столичних інспекторів благоустрою. Вони моніторять вулиці та фіксують близько тисячі порушень щодня. З початку негоди внесли 5589 приписів та склали 590 протоколів", - поінформував Кулеба.

Київ чистять від снігу / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Перший заступник голови КМДА просить киян з розумінням та повагою поставитися до роботи фахівців, які залучені в процес прибирання.

Він також подякував тим, хто дослухався порад та не виїжджав на дороги приватними авто.