Негода в Україні: 11 лютого

В Україні 11 лютого у більшості областей прогнозуються складні погодні умови: значний сніг, хуртовини та ожеледь.

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У Києві 11 та 12 лютого не працюватимуть школи та садочки.

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На період ускладнення погодних умов із 7:00 11 лютого діє тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва.

Як повідомлялося, підрозділами ДСНС з початку негоди надано допомогу по вивільненню з снігових заметів 550 транспортних засобів (з них 16 карет ШМД та 23 автобуси) та надано допомогу 868 особам. Прибрано 11 повалених дерев. Від ДСНС залучалось 970 осіб та 276 од. техніки.

Як Україна боролася з негодою 9 лютого та10 лютого.