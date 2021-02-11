На Тернопільщині відновили рух вантажівок

Рух вантажних автомобілів, який через негоду на Тернопільщині в обідню пору був тимчасово призупинений, відновлено на дорогах державного значення.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення у Фейсбуці Служби автомобільних доріг в Тернопільській області.

«У зв’язку із нормалізацією умов руху на автомобільних дорогах Тернопільщини, Служба автомобільних доріг в області скасовує рішення про обмеження руху вантажних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування державного значення, - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що рух вантажівок о 16 год відновлено, зокрема, на дорогах М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (ділянка м. Тернопіль – м. Заліщики). На дорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (ділянка від межі Рівненської області до Тернополя – рух відновлено з 16 год 40 хв.

Робота снігоприбиральної техніки не зупиняється.

Як повідомлялося, через сильний снігопад, який триває, сьогодні з 12 год 30 хв у Тернопільській області був тимчасово обмежений рух вантажних автомобілів дорогами загального користування державного значення.