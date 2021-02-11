Садовий пропонує зробити п'ятницю у Львові вихідним, щоб прибрати сніг

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

«За даними синоптиків на 9 годину ранку у нас у Львові 168% місячної норми опадів. Якщо спрогнозувати ці снігопади, які будуть до кінця дня і завтра, то ми за тиждень часу маємо дві місячні норми снігу. Фактично, може дійти до одного метра. Враховуючи це, нам треба приймати непросте рішення. Я сьогодні звертаюсь до всіх установ приватної власності за можливості оголосити завтра вихідний день. Нам треба мінімізувати потоки людей, які користуються нашою дорожньою інфраструктурою, тому що нам треба прибирати місто, залучаючи максимальну кількість техніки» - наголосив Садовий.

Мер додав, що це не стосується тих підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста, вони повинні працювати.

Станом на сьогоднішній ранок у місті задіяно 218 одиниць техніки для прибирання міста. Близько 70 одиниць — та техніка, яка залучена від приватного сектору.

Сьогодні і завтра після 13.00 години працівники міських установ Львова вийдуть прибирати сніг, бо двірники фізично не справляються.

«Вони працюють з шостої ранку цілий робочий день. Я звертаюсь до всіх мешканців Львова — з розумінням віднестись до ситуації, не цуратись праці і там, де ви працюєте, там, де живете, беріть лопати і допомагайте», - додав мер.

Також він додав, що навчальний процес у школах завтра організовуватимуть дистанційно, а садочки працюватимуть лише у режимі чергових груп.

Як повідомляв Укрінформ, завтра 12 лютого, через негоду у Львові навчальний процес у школах і садках призупинять, однак в закладах освіти будуть працювати чергові вчителі та вихователі.

Сьогодні 27 шкіл Львова проводять навчання дистанційно, у 32 — змішана форма навчання, 68 шкіл здійснюють очне навчання. Зараз у школах є приблизно 65% учнів. Переважно в навчальних закладах займаються діти початкової школи, яких немає з ким залишити вдома. Заклади дошкільної освіти працюють всі, однак кількість присутніх дітей в садочках не є більшою за 30%.