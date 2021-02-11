Тернопільщина обмежила рух вантажівок через сніг

В Тернопільській області з 12:30 11 лютого обмежено рух великовагового транспорту на трьох автомобільних дорогах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Тернопільська ОДА у Фейсбуці.

Відтак рух вантажівок буде обмежено на дорогах М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка та М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. Про відкриття проїзду буде повідомлено додатково.

Зазначається, що таке рішення було прийняте у зв’язку із складними погодними умовами, які можуть спричинити затори та задля забезпечення роботи снігоприбиральної техніки.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні 11-12 лютого у більшості областей прогнозуються складні погодні умови: значний сніг, хуртовини та ожеледь, на дорогах ожеледиця.