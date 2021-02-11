Львівщина відкрила рух для вантажівок

На Львівщині з 15:00 зняли обмеження руху для вантажівок на автошляхах.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Львівщини у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Станом на 15:15 рух для великогабаритних транспортних засобів на автошляхах Львівської області відновили», - повідомили в поліції.

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Як передавав Укрінформ, з 9 години ранку на автошляхах Львівської області обмежили рух для вантажівок через несприятливі погодні умови. Зокрема, обмеження були встановлені на семи трасах: М-06 Київ - Чоп (в проміжку Гамаліївка - Миколаїв), М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська, М-10 Львів - Краковець, М-11 Львів -Шегині, Н-13 Львів - Самбір - Ужгород, Н-17 Львів - Радехів - Луцьк, Р-15 Ковель -Володимир-Волинський – Червоноград - Жовква.