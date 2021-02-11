У Києві знову приспустять головний прапор через снігопад

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Погодні умови в Києві дедалі погіршуються, а отже, як і рекомендують фахівці, сьогодні ми знову припускаємо наш головний прапор. Підняти його плануємо в суботу, 13 лютого, коли, за прогнозами синоптиків, циклон почне відступати від столиці", - заявив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

Як і зазвичай, повністю спускати прапор не будуть, а приспустять на 10 метрів. Це допоможе вберегти полотнище від поривів вітру, сила яких може становити у столиці до 50-55 км/год.

Читайте також: З Києва за добу вивезли майже чотири тисячі тонн снігу

Нагадаємо, що на сьогодні споруда флагштоку є найбільшою в Україні, висота флагштоку – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.