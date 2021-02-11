У Києві знову приспустять головний прапор через снігопад
Укрінформ
Головний прапор України, що встановлений на київських пагорбах, знову приспустять через сніжну негоду.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Погодні умови в Києві дедалі погіршуються, а отже, як і рекомендують фахівці, сьогодні ми знову припускаємо наш головний прапор. Підняти його плануємо в суботу, 13 лютого, коли, за прогнозами синоптиків, циклон почне відступати від столиці", - заявив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.
Як і зазвичай, повністю спускати прапор не будуть, а приспустять на 10 метрів. Це допоможе вберегти полотнище від поривів вітру, сила яких може становити у столиці до 50-55 км/год.
Нагадаємо, що на сьогодні споруда флагштоку є найбільшою в Україні, висота флагштоку – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.