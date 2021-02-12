На Волині та Львівщини подекуди обмежили рух вантажівок
Про це повідомляє Державне агенство автомобільних доріг (Укравтодор), передає Укрінформ.
Зокрема, на Волині з 16 год. 11 лютого до закінчення стихії обмежено рух великовагових та великогабаритних транспортних засобів на дорогах державного значення: Т-18-02 /М-07/ - Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки - /Р-14/ - Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь - /Н-17/, км 107+000 – 130+000 (на ділянці смт Торчин – с. Шклинь); Т-03-02 Піща - Шацьк - Любомль - Володимир-Волинський - Павлівка - Горохів - Берестечко - Козин - /М-06/, на ділянці Володимир-Волинський – Паслівка; Т-03-05 /Т-03-02/ - Шацьк - Вілиця - Прип'ять - Любохини - /Т-03-08/, на ділянці с.Павлівка – смт Локачі; Т-03-03 Луцьк - Радомишль - Демидівка – Дубно.
У Львівській області обмежено рух великовагового транспорту на дорогах державного значення М-06 Київ – Чоп (км 500 – км 567), М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (км 59 – км 113).
Як зазначається, станом на 6 год. 12 лютого опади посилились практично на всій території України з інтенсивним накопиченням снігу у західних, північних, центральних областях, в окремих регіонах з випаданням дощу.
За даними Укравтодору, від початку дії циклону найбільше снігу випало у Львівській (до 90 см), Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівський, Сумській областях (15-20 см).
Стан покриття на дорогах державного значення в областях, де останню добу випадав сніг, місцями засніжене, в решті областей - мокре. На всіх перевальних ділянках доріг невеликий сніг, покриття місцями засніжене.
Для розчищення доріг від Укравтодору задіяно 1618 одиниць техніки (в черговому режимі 493 одиниці) та 1957 робітників.