На Волині та Львівщини подекуди обмежили рух вантажівок

Станом на ранок 12 лютого залишається обмеженим рух великовагового та великогабаритного транспорту на окремих ділянках доріг Волинської та Львівської областей.

Про це повідомляє Державне агенство автомобільних доріг (Укравтодор), передає Укрінформ.

Зокрема, на Волині з 16 год. 11 лютого до закінчення стихії обмежено рух великовагових та великогабаритних транспортних засобів на дорогах державного значення: Т-18-02 /М-07/ - Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки - /Р-14/ - Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь - /Н-17/, км 107+000 – 130+000 (на ділянці смт Торчин – с. Шклинь); Т-03-02 Піща - Шацьк - Любомль - Володимир-Волинський - Павлівка - Горохів - Берестечко - Козин - /М-06/, на ділянці Володимир-Волинський – Паслівка; Т-03-05 /Т-03-02/ - Шацьк - Вілиця - Прип'ять - Любохини - /Т-03-08/, на ділянці с.Павлівка – смт Локачі; Т-03-03 Луцьк - Радомишль - Демидівка – Дубно.

У Львівській області обмежено рух великовагового транспорту на дорогах державного значення М-06 Київ – Чоп (км 500 – км 567), М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (км 59 – км 113).

Як зазначається, станом на 6 год. 12 лютого опади посилились практично на всій території України з інтенсивним накопиченням снігу у західних, північних, центральних областях, в окремих регіонах з випаданням дощу.

За даними Укравтодору, від початку дії циклону найбільше снігу випало у Львівській (до 90 см), Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівський, Сумській областях (15-20 см).

Стан покриття на дорогах державного значення в областях, де останню добу випадав сніг, місцями засніжене, в решті областей - мокре. На всіх перевальних ділянках доріг невеликий сніг, покриття місцями засніжене.

Для розчищення доріг від Укравтодору задіяно 1618 одиниць техніки (в черговому режимі 493 одиниці) та 1957 робітників.