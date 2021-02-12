На трьох дорогах у Львівській та Волинській областях зняли обмеження для вантажівок

У Львівській області скасували обмеження руху вантажних автомобілів з огляду на стабілізацію ситуації на дорогах.

Про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зазначається, що обмеження руху вантажівок зняті на дорогах М-06 Київ – Чоп, км 500 - 567 та М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, км 59 – км 113.

Також скасоване обмеження руху вантажівок у Волинській області на дорозі Т-03-03 Луцьк – Радомишль – Демидівка – Дубно. Водночас у цій області залишаються чинними обмеження на дорогах: Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – / Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ на ділянці смт Торчин – с.Шклинь; Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ на ділянці м.Володимир-Волинський – с.Павлівка; Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі на ділянці с.Павлівка – смт.Локачі.

Крім цього, з 12 лютого діють обмеження на рух вантажівок в Івано-Франківській області на дорогах: Р-24 Татарів-Камянець-Подільськ , км 117+800 – 177+890 (м.Коломия-с.Устечко) та Р-20 Снятин-Тязів, км 0+000 – 27+300 (м.Снятин – м.Городенка).

В Одесі розпорядженням міського голови з 9.00 12 лютого рекомендовано заборонити в’їзд вантажного та великовагового транспорту на час несприятливих погодних умов.

Продовжує діяти й заборона на в'їзд вантажівок до Києва.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 12 лютого спостерігатимуться складні погодні умови (сніг, хуртовини) зі зниженням температури повітря. Протягом доби очікується 6-11° морозу, в західних областях до 14°, у Карпатах близько 20° морозу.