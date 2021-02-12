На Буковині понад 100 шкіл - на «дистанційці» через негоду

У п'ятницю, 12 лютого, не розпочалося очне навчання у 109 освітніх закладах Чернівецької області. Учні цих шкіл сьогодні навчатимуться дистанційно.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла заступниця директора Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА Оксана Гринюк.

"Із 52 територіальних громад області 16 ОТГ частково або повністю перевели свої школи на дистанційну форму навчання. Загалом сьогодні учні 109 шкіл області залишилися вчитись вдома", - сказала Гринюк.

За її словами, учні не пішли до школи в усіх школах міста Чернівці, Недобоївської, Вашківецької, Новоселицької, Боянської, Мамаївської, Великокучурівської ОТГ. А в Хотинській, Клішковецькій, Кіцманській, Кельменецькій, Глибоцькій, Волоківській, Сучевенській, Чагорській та Магальській громадах лише частина шкіл вчаться сьогодні на "дистанційці". У решти - очне навчання.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу рятувальники у Чернівецькій області витягали зі снігу вісім легкових автомобілів та два маршрутних автобуси з людьми, які застрягли на дорозі.