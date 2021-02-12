У трьох областях України – найвищий рівень небезпеки через стихію

В Україні у суботу очікується вітер до 20 м/с, на дорогах ожеледиця, у окремих областях хуртовина.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі. "13 лютого в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Рівненській, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Харківській областях хуртовина; на дорогах більшості областей ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні. Читайте також: «Великий сніг» в Україні: які міста потерпають найбільше 12-14 лютого у горах Iвано-Франкiвської, Закарпатської та Львівської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).