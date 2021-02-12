«Великий сніг» в Україні: які міста потерпають найбільше

Українські метеорологи виклали карту з даними щодо висоти снігового покриву.

Як передає Укрінформ, показники станом на 8:00 12 лютого викладені на сторінці Гідрометцентру у Facebook.

Так, найбільше снігу випало на Франківщині та в Ужгороді – 112 та 87 сантиметрів відповідно.

На Чернігівщині – до 49 сантиметрів, а на Львівщині 49.

Високий сніг також на Тернопільщині - 42 та Житомирщині - 40.

У Києві та області замети сягнули у висоту 36 сантиметрів.

Найменше снігу випало на сході та півдні країни.

У Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та у Криму снігу немає, а на Херсонщині сніговий покров становить менше сантиметра.

Як передавав Укрінформ, в Україні збережуться складні погодні умови (сніг, хуртовини) зі зниженням температури повітря. Протягом доби очікується 6-11° морозу, в західних областях до 14°, у Карпатах близько 20° морозу.