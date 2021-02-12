Через негоду на Львівщині за добу сталося понад 90 ДТП

У Львівській області у четвер, 11 лютого, сталася 91 дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідмляє обласна поліція, передає Укрінформ.

«30 автопригод стались на дорогах області, ще 61 - у Львові. Внаслідок ДТП одна особа була травмована. Загиблих, на щастя, нема», - йдеться у повідомленні.

За наслідками інших пригод складено 90 адміністративних протоколів за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За інформацією Департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА, на території області вночі для очищення доріг державного та місцевого значення від снігу задіяли 205 одиниць техніки. Використано 1186 тонн піщано-соляної суміші для механізованої та ручної підсипки.

Водіїв просять по змозі утриматися від поїздок особистим транспортом.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з погіршенням погодних умов на Львівщині тимчасово призупинено проїзд для великогабаритного транспорту дорогами М-09 Тернопіль-Львів-Рава Руська та М-06 Київ-Чоп.

Фото: Патрульна поліція України