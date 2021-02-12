В Укравтодорі кажуть, що проблеми з проїздом є лише у двох областях

В Україні проблемні ділянки доріг залишаються лише в Івано-Франківській та Львівській областях.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив начальник управління експлуатації та безпеки руху Укравтодору Олег Федоренко.

"Якщо накривається снігом вся Україна в один і той самий момент, звичайно, техніки не вистачає. Але загалом техніки для розчищення доріг та їх оброблення більш ніж достатньо", - розповів Федоренко.

Він додав, що погодні умови ускладнюються сильним вітром, який утворює снігові перемети на дорогах, і через 15 хвилин після проходження техніки вони стають ще більшими. З обледенінням на дорогах також важко боротися через низькі температури та льодяний дощ.

За словами Федоренка, наразі проблемними в Україні залишаються небагато ділянок доріг. "Є невелика проблемна ділянка у Івано-Франківській та Львівській області. На всіх інших ділянках доріг проблеми утворюються виключно через те, що тимчасово блокується рух через ДТП з причини неуважності водіїв транспортних засобів або несправності їхніх транспортних засобів", - зауважив начальник управління.

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Також він закликав водіїв бути уважнішими на дорогах та не рухатися на великій швидкості.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 12 лютого спостерігатимуться складні погодні умови (сніг, хуртовини) зі зниженням температури повітря. Протягом доби очікується 6-11° морозу, в західних областях до 14°, у Карпатах близько 20° морозу.

Станом на 12 лютого для розчищення доріг від Укравтодору задіяно 1618 одиниць техніки (в черговому режимі 493 одиниці) та 1957 робітників.