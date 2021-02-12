Чорне та Азовське моря завтра накриє шторм

Синоптики попереджають про сильний вітер та шторм на акваторіях Чорного та Азовського морів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“13 лютого на акваторії Азовського моря пориви вітру 25-28 м/с; висота хвиль 15-20 дм; швидке обледеніння суден (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)”, - йдеться у повідомленні.

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Крім того, як повідомлялось, за даними Укргідрометцентру, 12 лютого на акваторіях Чорного моря (крім східної частини) та Азовського моря пориви вітру 25-28 м/с; висота хвиль на Чорному морі 30-50 дм, на Азовському 15-20 дм; у північно-західній частині Чорного моря швидке обледеніння суден (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).