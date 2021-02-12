Укрзалізниця заявляє про затримку двох потягів через снігопад
Про це повідомляє Укрінформ із посилання на сайт АТ «Укрзалізниця».
«Так, 119 пасажирів, які очікують на поїзд №142 на Центральному вокзалі в Києві, безкоштовно розміщено в залі очікування підвищеного комфорту до прибуття потяга. Для пасажирів поїзда №14, які продовжуватимуть поїздку в напрямку Дніпра та Запоріжжя, буде організовано пересадку на вечірній поїзд Інтерсіті+», - зазначили у компанії.
Також зранку 12 лютого було затримано на 26 хвилин відправку зі Львова поїзда №45 Ужгород — Лисичанськ для зручної пересадки пасажирів потяга Дніпро — Трускавець.
Решта поїздів Укрзалізниці прямують за розкладом. За потреби для всіх пасажирів будуть оперативно організовані зручні пересадки та створені комфортні умови очікування на рейси, що йтимуть не за графіком, запевнили в УЗ.
Як повідомлялося, в Україні 12 лютого збережуться складні погодні умови (сніг, хуртовини) зі зниженням температури повітря. Протягом доби очікується 6-11° морозу, в західних областях до 14°, у Карпатах близько 20° морозу.