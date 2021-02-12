Укрзалізниця заявляє про затримку двох потягів через снігопад

Через складні погодні умови зранку, 12 лютого, із запізненням ідуть поїзди №14 Солотвино — Київ та №142 Львів - Бахмут, які затримуються на 6 і 5 годин відповідно.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на сайт АТ «Укрзалізниця».

«Так, 119 пасажирів, які очікують на поїзд №142 на Центральному вокзалі в Києві, безкоштовно розміщено в залі очікування підвищеного комфорту до прибуття потяга. Для пасажирів поїзда №14, які продовжуватимуть поїздку в напрямку Дніпра та Запоріжжя, буде організовано пересадку на вечірній поїзд Інтерсіті+», - зазначили у компанії.

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Також зранку 12 лютого було затримано на 26 хвилин відправку зі Львова поїзда №45 Ужгород — Лисичанськ для зручної пересадки пасажирів потяга Дніпро — Трускавець.

Решта поїздів Укрзалізниці прямують за розкладом. За потреби для всіх пасажирів будуть оперативно організовані зручні пересадки та створені комфортні умови очікування на рейси, що йтимуть не за графіком, запевнили в УЗ.

Як повідомлялося, в Україні 12 лютого збережуться складні погодні умови (сніг, хуртовини) зі зниженням температури повітря. Протягом доби очікується 6-11° морозу, в західних областях до 14°, у Карпатах близько 20° морозу.