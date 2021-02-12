Авіарейс «Стамбул-Львів» перенесли через снігопади

Через складні погодні умови авіакомпанія "Турецькі авіалінії" перенесла рейси зі Львова до Стамбула.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту "Львів" у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Через складні погодні умови авіакомпанія Турецькі авіалінії перенесла рейси зі Львова до Стамбула. рейси THY0443/0444 перенесли з 11.02.2021 на 12.02.2021", - зазначається у повідомленні.

Авіакомпанія виконуватиме їх за таким графіком: Стамбул – Львів: виліт зі Стамбула о 08.00 год; приліт до Львова о 10.00 год. Львів – Стамбул: виліт зі Львова о 10 год. 50 хв. ; приліт до Стамбула о 12 год. 50 хв.

Також в аеропорту інформують, що затримується рейс авіакомпанії SkyUp SQP7466 за маршрутом Шарм-ель-Шейх – Львів (11.02.2021). Приліт до Львова 12.02.2021 о 09 год. 35 хв.

Напередодні через несприятливі погодні умови аеропорт "Львів" був закритий на 6 годин - з 7 год. 30 хв до 14.00 год, доки не очистили сніг. Після відкриття вдалося прийняти заплановані рейси.