МАУ повернула клієнтам $26,5 мільйона за скасовані рейси через коронавірус

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" повернула своїм клієнтам 26,5 млн доларів за скасовані рейси через коронавірус.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

"У період з квітня 2020 по січень 2021 авіакомпанія МАУ повернула пасажирам більш ніж 26,5 мільйонів доларів. Тільки за грудень 2020 та січень 2021 було оформлено повернення на суму понад 4,5 мільйона доларів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за 10 місяців своєї діяльності в умовах впливу COVID-19 авіакомпанія розглянула понад 101 тисячу звернень пасажирів.

"З початком пандемії авіакомпанія мусить працювати в умовах обмеженого людського ресурсу, оскільки Covid-19 зупинив авіаційну галузь і знизив рівень перевезень до 15% від обсягу за минулий рік, що призвело до вимушеної необхідності скорочення штату співробітників авіакомпанії", - додають в МАУ.

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МАУ наголошує, що співробітники усіх комунікаційних підрозділів роблять все можливе для скорочення часу обробки усіх запитів.

Як повідомлялося, пасажиропотік аеропортів України у 2020 році зменшився на 64,4% порівняно з 2019 роком.

У березні 2020 року Україна тимчасово зупинила в рамках карантинних заходів через пандемію COVID-19 авіасполучення. З 5 червня минулого року в Україні відновили внутрішнє авіасполучення і 15 червня – міжнародне.