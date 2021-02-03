МАУ повернула клієнтам $26,5 мільйона за скасовані рейси через коронавірус
Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі авіакомпанії.
"У період з квітня 2020 по січень 2021 авіакомпанія МАУ повернула пасажирам більш ніж 26,5 мільйонів доларів. Тільки за грудень 2020 та січень 2021 було оформлено повернення на суму понад 4,5 мільйона доларів", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що за 10 місяців своєї діяльності в умовах впливу COVID-19 авіакомпанія розглянула понад 101 тисячу звернень пасажирів.
"З початком пандемії авіакомпанія мусить працювати в умовах обмеженого людського ресурсу, оскільки Covid-19 зупинив авіаційну галузь і знизив рівень перевезень до 15% від обсягу за минулий рік, що призвело до вимушеної необхідності скорочення штату співробітників авіакомпанії", - додають в МАУ.
МАУ наголошує, що співробітники усіх комунікаційних підрозділів роблять все можливе для скорочення часу обробки усіх запитів.
Як повідомлялося, пасажиропотік аеропортів України у 2020 році зменшився на 64,4% порівняно з 2019 роком.
У березні 2020 року Україна тимчасово зупинила в рамках карантинних заходів через пандемію COVID-19 авіасполучення. З 5 червня минулого року в Україні відновили внутрішнє авіасполучення і 15 червня – міжнародне.