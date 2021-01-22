Грузія скасує заборону на міжнародні авіарейси з 1 лютого

Грузія повністю скасує обмеження на міжнародне регулярне авіасполучення з 1 лютого 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Новини-Грузія.

«Допущені будуть регулярні рейси. Це означає, що всі авіакомпанії, які дотепер діяли або продовжують діяти у Грузії, або ж нові компанії, які висловили побажання зайти в Грузію, зможуть спланувати регулярні польоти і виконувати їх з певною частотою», - заявила глава Мінекономіки Натія Турнава.

При цьому вона зазначила, що авіарейси виконуватимуться «з дотриманням всіх медичних протоколів і заходів безпеки».

«Багато авіакомпаній по всьому світу вже роблять це. Виходячи з цього, ми вважаємо, що тут не буде будь-якої додаткової загрози», - наголосила міністр.

Вона вказала, що зняття обмежень не означає швидкого відновлення авіаційного ринку. Щодо ж туристичних візитів, за словами Турнави, перші групи мандрівників прибудуть до Грузії «з безпечніших країн», де вже розпочато вакцинацію від коронавірусу.

Наголошується, що на тлі пандемії коронавірусу Грузія в березні 2020 року закрила кордони для іноземців, за винятком особливих випадків, і припинила авіасполучення в усіх напрямках. Уряд Грузії багато разів переносив дату відновлення регулярного міжнародного авіасполучення. Востаннє ця заборона була продовжена до 31 січня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 січня у світі з початку пандемії підтвердили в цілому 98 092 928 випадків зараження на коронавірус.

Фото: newsgeorgia.ge