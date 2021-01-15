Грузія планує вакцинувати 60% населення

Для того, щоб виробити колективний імунітет, необхідно вакцинувати не менш як 60% населення країни. Виходячи з цього, глава Національного центру з контролю за захворюваннями і громадського здоров'я Грузії (NCDC) Аміран Гамкрелідзе вважає це можливим.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Грузія Онлайн.

«Я дуже хочу, щоб 60% населення було вакциновано до кінця року. Це буде складно, але можливо», - сказав глава NCDC.

Впровадження противірусних препаратів, поряд з вакцинами, також буде важливим для досягнення колективного імунітету.

Гамкрелідзе, крім того, зазначив, що уряд розрахував усі витрати, які будуть потрібні для вакцинації 60% населення, включаючи вартість вакцин і логістичні витрати.

Передбачається, що на цю програму буде витрачено від 65 до 170 мільйонів ларі.

Як заявив глава NCDC, Грузія спочатку отримає достатньо вакцини з платформи «Ковакс» (COVAX), щоб вакцинувати 20% населення (1,4 мільйона доз на 700 тисяч осіб). Платформа була створена Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), щоб надати всім країнам доступ до вакцини. Коли всі країни отримають вакцину для 20% населення, лише тоді стане можливим отримання додаткових доз.

Гамкрелідзе також зазначив, що уряд Грузії веде прямі переговори з виробниками вакцин, щоб отримати вакцини напряму.

Раніше міністр охорони здоров'я Грузії заявила, що країна на даному етапі виключає можливість закупівлі китайської вакцини й орієнтується в першу чергу на розробників BioNTech-Pfizer і AstraZeneca.

Як відомо, всього з початку пандемії коронавірусу в Грузії підтверджено більш як 245 тисяч випадків захворювання.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 93 803 047 випадків захворювання COVID-19, зокрема, 2 008 076 летальних, одужали 67 001 256 осіб.