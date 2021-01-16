Україна не розглядає варіант перейменування Грузії на Сакартвело - МЗС

Україна не розглядає варіант перейменування Грузії на Сакартвело за прикладом Литви, яка нещодавно затвердила нову назву для цієї країни.

Як передає Укрінформ з посиланням BBC News Україна, про це повідомили в МЗС України.

"Питання зміни назви Грузії наразі не стоїть на порядку денному відносин України та Грузії. Грузинська сторона не зверталася до МЗС України з проханням розпочати використання в офіційних документах назви Сакартвело", - сказали у відомстві.

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Як повідомляв Укрінформ, Литва узаконила назву "Сакартвело" для Грузії як єдину і внесе відповідні зміни в офіційні документи. 21 грудня 2020 року держкомісія з литовської мови ухвалила рішення виключити з документа, що встановлює офіційні назви держав, слово Gruzija і вписати Sakartvelas.