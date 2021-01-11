МЗС Литви заявило про готовність офіційно змінити найменування Білорусі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Delfi.
«Білорусь означає "Біла Русь", а не Росія, і це має бути відображено в назві, яку ми використовуємо. Якщо білоруси висловлять таке побажання, то ми обов'язково розглянемо це питання, так само, як ми вже змінили назву Грузії на Сакартвело», - сказав Ландсбергіс.
За його словами, назва, якою литовці називають сусідню країну, «не повинна закріплювати усталеного в роки окупації розуміння Білорусі як частини Росії».
Як повідомляв раніше Укрінформ, Литовська Республіка узаконила назву Сакартвело для Грузії як єдину і внесе відповідні зміни в офіційні документи. Раніше в Литві Сакартвело було другою офіційною назвою для Грузії. Це рішення полегшить роботу литовських відомств, яким досі доводилося писати: «Gruzija (Sakartvelas)».
Раніше грузинські політики і дипломати не раз просили литовських посадових осіб відмовитися від назви "Грузія", оскільки вона російська, і з'явилася за часів Російської імперії.
фото: J. Azanovas, URM