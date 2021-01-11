МЗС Литви заявило про готовність офіційно змінити найменування Білорусі

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс під час спілкування минулої п'ятниці зі Світланою Тихановською заявив про готовність розглянути зміну назви «Білорусь» литовською мовою (зараз Baltarusija), якщо білоруси про це попросять.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Delfi.

«Білорусь означає "Біла Русь", а не Росія, і це має бути відображено в назві, яку ми використовуємо. Якщо білоруси висловлять таке побажання, то ми обов'язково розглянемо це питання, так само, як ми вже змінили назву Грузії на Сакартвело», - сказав Ландсбергіс.

За його словами, назва, якою литовці називають сусідню країну, «не повинна закріплювати усталеного в роки окупації розуміння Білорусі як частини Росії».

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Як повідомляв раніше Укрінформ, Литовська Республіка узаконила назву Сакартвело для Грузії як єдину і внесе відповідні зміни в офіційні документи. Раніше в Литві Сакартвело було другою офіційною назвою для Грузії. Це рішення полегшить роботу литовських відомств, яким досі доводилося писати: «Gruzija (Sakartvelas)».

Раніше грузинські політики і дипломати не раз просили литовських посадових осіб відмовитися від назви "Грузія", оскільки вона російська, і з'явилася за часів Російської імперії.

фото: J. Azanovas, URM