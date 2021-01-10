Тихановська пообіцяла незабаром представити пропозиції щодо нової Конституції

Екскандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська закликала не вірити обіцянкам Олександра Лукашенка про конституційний референдум і заявила, що найближчим часом її Офіс представить пропозиції щодо проекту Конституції країни.

Про це повідомляється в ТГ-каналі Тихановської, передає Укрінформ.

«У 2020-му ми заявили, що не вважаємо його (Лукашенка - ред.) президентом. Відтак, ми не приймемо жодних його фейків замість Конституції, жодних таємних зібрань та інсценованих референдумів, і вже точно - жодних нових законів, поки він утримує пост за допомогою зброї. Нові вибори і народний референдум щодо нової Конституції мають відбутися до кінця 2021 року і без Лукашенка», - заявляє Тихановська.

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Уточнюється, що найближчим часом її Офіс представить пропозиції щодо проекту Конституції Білорусі, які будуть відкриті до обговорення.

За словами Тихановської, яку деякі країни ЄС визнали електорально визнаним національним лідером Білорусі, Лукашенко, «людина, яка вдалася до терору стосовно білорусів, ніякого стосунку до головного закону країни не має». Тихановська вважає, що обіцяні Лукашенко конституційні зміни є «маніпулятивним проєктом, аби в черговий раз обдурити та виграти час для себе».

За її словами, білоруси більше не вірять «тому, хто торгується політв'язнями і хоче втриматися в кріслі ще цілий рік». Обіцяний у таких умовах спокій вона називає «стабільністю із зашморгом на шиї».

Як повідомлялося, в Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

Фото: Arturas Morozovas/Getty Images