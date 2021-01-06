Білоруську опозиціонерку Колесникову залишать в ізоляторі до 8 березня
Як передає Укрінформ, про це повідомляє у своєму Телеграм-каналі опозиціонер Віктор Бабаріко.
"Слідство продовжило запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці", - зазначив він.
Як повідомлялося, Колесникову викрали 7 вересня у центрі Мінська невідомі, кілька днів рідні та друзі нічого не знали про її долю. 9 вересня стало відомо, що Колесникова, яку 7 вересня намагалися вивезти з країни, перебуває в СІЗО та проходить підозрюваною у кримінальній справі про спробу захоплення влади, порушеній за ст. 361 (Публічні заклики до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь) Кримінального кодексу.
Марія визнана політв'язнем та в'язнем совісті. Європарламент присудив їй премію імені Сахарова за значний внесок у боротьбу за права людини.
Раніше повідомлялося, що Колесникова залишиться під вартою до 8 січня 2021 року.
У Білорусі вже понад чотири місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня 2020 року, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.
Євросоюз та Україна заявили, що не визнають його легітимності.