Білоруську опозиціонерку Колесникову залишать в ізоляторі до 8 березня

Слідство продовжило члену президії Координаційної ради Білорусі Марії Колесниковій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці - до 8 березня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у своєму Телеграм-каналі опозиціонер Віктор Бабаріко.

"Слідство продовжило запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці", - зазначив він.

Як повідомлялося, Колесникову викрали 7 вересня у центрі Мінська невідомі, кілька днів рідні та друзі нічого не знали про її долю. 9 вересня стало відомо, що Колесникова, яку 7 вересня намагалися вивезти з країни, перебуває в СІЗО та проходить підозрюваною у кримінальній справі про спробу захоплення влади, порушеній за ст. 361 (Публічні заклики до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь) Кримінального кодексу.

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Марія визнана політв'язнем та в'язнем совісті. Європарламент присудив їй премію імені Сахарова за значний внесок у боротьбу за права людини.

Раніше повідомлялося, що Колесникова залишиться під вартою до 8 січня 2021 року.

У Білорусі вже понад чотири місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня 2020 року, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз та Україна заявили, що не визнають його легітимності.