Колесникова відмовилася їхати у СІЗО на зустріч з Лукашенком - адвокат

Член президії Координаційної ради Марія Колесникова відмовилася їхати на зустріч заарештованих опозиціонерів з Олександром Лукашенком у СІЗО КДБ Білорусі, яка відбулася 10 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це її і опозиціонера Віктора Бабарика адвокат Олександр Пильченко повідомив радіостанції "Эхо Москвы».

Пильченко зазначив, що люди в цивільному, які приїхали за Колесниковою в СІЗО, не увійшли і відмовилися повідомити, куди збираються її везти.

За словами адвоката, для заарештованих опозиціонерів проведення такої зустрічі стало несподіванкою.

"Було сказано, що учасники зустрічі не хотіли б обговорювати деталі бесіди і передавати подробиці для розголосу. Обговорювалася життя Білорусі, і як зробити його кращим, як виправити ситуацію", - сказав адвокат.

Водночас, як він уточнив у Бабарика, "на даний момент немає нікого, хто б був уповноважений говорити від імені учасників (хто сидить в СІЗО) зустрічі". "За підсумками зустрічі виходить, що сторони говорили і багато спілкувалися, але щоб прийти до якогось консенсусу, необхідно адже зробити якісь кроки початкові. Кроки мають бути зроблені з боку влади - випустити на волю, або змінити запобіжний захід", - вважає адвокат.

Водночас Пильченко не впевнений, що його підзахисні вийдуть на волю першими.

Як повідомлялося, 10 жовтня стало відомо про зустріч Олександра Лукашенка з групою політв'язнів в СІЗО КДБ. Вона тривала 4,5 години. Серед інших у зустрічі брали участь не зареєстровані і заарештовані кандидати в президенти Білорусі Віктор Бабарико (а також чотири близьких до нього людини) і Сергій Тихановський, два члени президії Координаційної ради Білорусі Лілія Власова і Максим Знак.

11 жовтня ввечері з СІЗО КДБ Білорусі були звільнені бізнесмен Юрій Воскресенський і директор мінського офісу великої IT-компанії PandaDoc Дмитро Рабцевич, яким тримання під вартою було замінено домашнім арештом.

Що стосується відомого політтехнолога Віталія Шклярова, який має паспорт США і був заарештований у Білорусі напередодні президентських виборів, то він все ще перебуває під вартою.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано більше ніж 12 тис. людей, кілька учасників протестів загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.