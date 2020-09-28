У листі з в'язниці Колесникова закликала білорусів "не здаватися"

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».

«Всім друзям і білорусам - гарячий привіт і обнімашки. Мені дуже приємно й дуже важливо, що так багато людей про мене думають і піклуються. Тільки вперед! Не здавайтесь!" - написано в листі Марії Колесникової своєму батькові Олександру.

Лист підписаний 19 вересня. Це другий лист Колесникової з Жодінської в'язниці. У першому вона також висловила оптимізм і закликала до продовження боротьби.

Як повідомлялося, 7 вересня в центрі Мінська група невідомих викрала Марію Колесникову. У ніч на 8 вересня стало відомо, що вона відмовилася виїжджати з Білорусі, порвавши паспорта на білорусько-українському кордоні. Невдовзі її помістили до слідчого ізолятора № 1 на вулиці Володарського.

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9 вересня Слідчий комітет Білорусі повідомив, що Колесникову затримали у справі про підбурювання до захоплення влади. Сама вона вважає те, що сталося з нею, викраденням.

Тим часом у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановскька - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.