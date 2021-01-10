Тихановська — про ЧС-2021: Більшість країн не хочуть брати участь у політичному шоу Лукашенка

Екскандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що, якщо Чемпіонат світу з хокею 2021 року не перенесуть з Мінська, багато країн його бойкотуватимуть, оскільки не можна проводити «спортивне свято» в країні, де тривають репресії.

Про це повідомляється в ТГ-каналі Тихановської, передає Укрінформ.

«Більшість країн не хочуть брати участь в політичному шоу Лукашенка. Поки в Білорусі більш як 160 політв'язнів і тисячі сидять у тюрмах, про жодне спортивне свято не може бути й мови. Ми зустріли повне розуміння партнерів у цьому», - сказала Тихановська.

За її словами, на підтримку перенесення чи бойкоту ЧС-2021 вже виступили прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, директор Датського хокейного союзу Ульрік Ларсен, віцепрезидент Міжнародної федерації хокею (IIHF) фін Калерво Куммола, депутати Бундестагу, Конгресу США та інші.

Також, як відомо, Тихановській, країни Європи наразі активно обговорюють бойкот або перенесення турніру з Мінська. Раніше Тихановска вже порушувала це питання на зустрічах з міністрами закордонних справ Швеції, Чехії, Данії, Норвегії, Канади, Словаччини, представниками Швейцарії. Також тема варіантів перенесення чемпіонату з Мінська обговорювалася в розмові з главою МЗС Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

Чемпіонат світу з хокею в 2021 році мав пройти в Білорусі і Латвії. У 2020 році чемпіонат, запланований до проведення в Швейцарії, не відбувся через пандемію коронавірусної інфекції.

Міжнародний олімпійський комітет заборонив Олександру Лукашенко і ще ряду офіційних осіб Білорусі брати участь в олімпійських заходах. Серед затриманих на акціях протесту в Білорусі були відомі спортсмени.

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Наприкінці грудня члени Конгресу США і парламентарії ряду європейських країн, в тому числі України, звернулися з відкритим листом до Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF) з проханням позбавити Білорусь права проводити чемпіонат світу з хокею в 2021 році.

Як повідомлялося, в Білорусі з серпня 2020 р. тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.