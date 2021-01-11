Литва офіційно перейменувала Грузію на Сакартвело

Литва узаконила назву "Сакартвело" для Грузії як єдину і внесе відповідні зміни в офіційні документи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Delfi.

«На даний момент Сакартвело (литовською Sakartvelas - ред.) є офіційною назвою", - заявив глава держкомісії з литовської мови Аудріс Антанайтіс.

За його словами, 21 грудня 2020 року комісія прийняла рішення виключити з документа, що встановлює офіційні назви держав, слово Gruzija і вписати Sakartvelas.

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«Рішення, прийняте комісією два роки тому, передбачало Сакартвело як другу, неофіційну назву країни. Знадобився перехідний період, щоб побачити готовність суспільства прийняти цю назву. Очевидно, воно надзвичайно швидко прижилося в суспільстві. Я прогнозував 20 років, а воно прижилося за два роки. Це дійсно було несподівано», - сказав чиновник.

Досі литовським відомствам доводилося писати: «Gruzija (Sakartvelas)».

Раніше грузинські політики і дипломати не раз просили литовських посадових осіб відмовитися від назви "Грузія", яка прийшла з Росії.