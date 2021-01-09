Двох громадян Литви звинуватили у шпигунстві на користь РФ

Прокуратура Литви повідомила про передачу до суду справи, в якій два громадянина країни звинувачуються в шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на LRT.lt.

Обвинувачені не знайомі один з одним і їх дії розрізняються. За даними досудового розслідування, вони були залучені до злочинів проти литовської держави однією людиною — співробітником Прикордонного управління ФСБ РФ в Калінінградській області, яка межує з Литвою. Останній представився обвинуваченим під вигаданим ім'ям і прекрасно говорить литовською мовою.

Обвинувачення у справі пред’явлені громадському діячеві, генеральному директору Балтійської молодіжної асоціації Juvenis Алексеюсу Грейчюсу і Міндаугасу Тунікайтісу.

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За даними слідства, вони мали фотографувати певні об'єкти, збирати інформацію про осіб, брати участь в заходах, купувати й передавати визначені публікації, публікувати інформацію та виконувати інші завдання. Все це вони робили за грошову винагороду у вигляді «підтримки на оздоровлення» або «компенсації» за візові збори.

Як раніше повідомляло агентство, минулого року литовським ЗМІ вдалося викрити цілу мережу, «ферму» тролів, які в інтересах РФ координовано упродовж кількох років поширювали в соцмережах і на вебсайтах пропаганду, дезінформацію, неправдиві відомості про Литву, Латвію та Естонію.