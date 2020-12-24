«Ферма тролів» РФ атакувала фейками країни Балтії

У результаті розслідування Delfi вдалося викрити цілу мережу, «ферму» тролів, які в інтересах РФ координовано протягом кількох років поширювали в соціальних мережах і на вебсайтах пропаганду, дезінформацію, неправдиві відомості про Литву, Латвію та Естонію.

Як передає Укрінформ, розслідування опубліковано на Delfi.lt.

«Конспірологічні теорії, фейк-новини, спроби переписати історію, пропаганда досягнень Володимира Путіна, дезінформація - тексти такого змісту поширюють не тільки зареєстровані в Росії вебсайти inforuss.info, smiruss.ru, lentaruss.ru, bestnevvs.info, nevsvstime.com, info-health.info, але й цілий ряд, як вдалося з'ясувати, об'єднаних в одну й ту саму мережу сторінок популярних блогів у соціальних мережах», - йдеться у повідомленні.

На думку авторів розслідування, «переважна більшість матеріалів або перекручує факти, або зовсім їх не наводить». Мета цих публікацій - «формування громадської думки російськомовних громадян країн Балтії на користь РФ".

Повідомляється, що частина доменів, на яких розміщуються дезінформуючі вебсайти, зареєстровані на громадянку РФ Марію Щипкову. Акаунтами цієї мережі на сторінці в Фейсбуці управляє група невідомих осіб з Білорусі. Адміністратором вебсайту inforuss.info є громадянин Білорусі, житель Бреста - Михайло Гусаков.

При цьому Михайло Гусаков є також приватним підприємцем і директором компанії ATXTOP, зареєстрованої в Білорусі. Вона займається продажем сільгосптехніки. При цьому компанія ATXTOP-Росія, яка має інший сайт, розміщувала в Фейсбуці дезінформуючі матеріали, а також перенаправляла користувачів на пропагандистську сторінку inforuss.info.

«Реалізація такого масштабного проєкту потребує досить великих фінансових видатків на обслуговування серверів. Масштаб операції з чинення впливу на громадську думку російськомовних мешканців балтійського регіону навряд чи можливий без залучення до виконання такого завдання добре організованої і підготовленої до такого роду діяльності групи осіб», - резюмують розслідувачі Delfi.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з опитуванням соціологічної служби Центру Разумкова, переважна більшість українців не довіряють російським засобам масової інформації.