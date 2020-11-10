Переважна більшість українців не довіряє російським ЗМІ

Переважна більшість українців не довіряє російським ЗМІ

Опитування
Укрінформ
Переважна більшість українців не довіряють російським засобам масової інформації.

Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що російським ЗМІ не довіряють 79% опитаних.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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Опитування проводилося в рамках проєкту “Партійна система України після 2019 року: ключові особливості та перспективи подальшого розвитку”, що здійснюється Центром Разумкова спільно з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення протягом 2014-2019 рр. обмежила в Україні мовлення 86 іноземних телеканалів, з яких 74 мають пряме російське походження.

Як повідомлялося, від початку епідемії коронавірусу COVID-19 відповідні служби Єврокомісії помітили зростання потоку дезінформації із-за меж Європейського Союзу, при цьому значна її частина виходить з Росії, від провайдерів, які розташовані на її території, або від джерел, які пов’язані з прокремлівськими силами.

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