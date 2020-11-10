Чиновникам не довіряють 79% українців

Українці найбільше довіряють Збройним силам та церкві.

Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова, повідомляє Укрінформ.

Так, серед державних та суспільних інститутів частіше довіра висловлюється до Збройних сил України (їм довіряють 66% опитаних), церкви (62%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (60%), волонтерських організацій (60%), Державної прикордонної служби (55%), голови міста (селища, села), в якому проживає респондент (54%), Національної гвардії України (52%), добровольчих батальйонів (52%), ради міста (селища, села), в якому проживає респондент (50%).

Згідно з опитуванням, недовіра частіше висловлюється державному апарату (чиновникам). Не довіряють їм 79% респондентів.

Окрім того, Верховній Раді України не довіряють 76% опитаних, судам (судовій системі загалом) - 75%, уряду - 75%, політичним партіям - 73%, комерційним банкам - 73%, Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) - 72,5%, Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) - 71%, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) -70%, Вищому антикорупційному суду (ВАКС) - 70%, прокуратурі - 70%, Конституційному Суду України - 65%, Національному банку України - 64%, місцевим судам - 63%, Верховному Суду - 63%, Президенту України - 60%, профспілкам - 54%, національній поліції - 53%, Службі безпеки України — 51%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Опитування проводилося в рамках проекту “Партійна система України після 2019 року: ключові особливості та перспективи подальшого розвитку”, що здійснюється Центром Разумкова спільно з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.