Чиновникам не довіряють 79% українців
Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова, повідомляє Укрінформ.
Так, серед державних та суспільних інститутів частіше довіра висловлюється до Збройних сил України (їм довіряють 66% опитаних), церкви (62%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (60%), волонтерських організацій (60%), Державної прикордонної служби (55%), голови міста (селища, села), в якому проживає респондент (54%), Національної гвардії України (52%), добровольчих батальйонів (52%), ради міста (селища, села), в якому проживає респондент (50%).
Згідно з опитуванням, недовіра частіше висловлюється державному апарату (чиновникам). Не довіряють їм 79% респондентів.
Окрім того, Верховній Раді України не довіряють 76% опитаних, судам (судовій системі загалом) - 75%, уряду - 75%, політичним партіям - 73%, комерційним банкам - 73%, Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) - 72,5%, Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) - 71%, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) -70%, Вищому антикорупційному суду (ВАКС) - 70%, прокуратурі - 70%, Конституційному Суду України - 65%, Національному банку України - 64%, місцевим судам - 63%, Верховному Суду - 63%, Президенту України - 60%, профспілкам - 54%, національній поліції - 53%, Службі безпеки України — 51%.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Опитування проводилося в рамках проекту “Партійна система України після 2019 року: ключові особливості та перспективи подальшого розвитку”, що здійснюється Центром Разумкова спільно з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.