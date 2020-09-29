Експерти оцінили вплив "партійних телеканалів" на українців

В Україні формуються "партійні телеканали", що їх підтримують певні політичні сили і яким довіряють глядачі, і це може становити загрозу для критичного мислення громадян.

Такого висновку дійшли автори соціологічного дослідження про зміни в споживанні інформації населенням України після виборів 2019 року та під час пандемії коронавірусу та карантину, яке представили в Укрінформі ГО "Детектор медіа" та Фонд "Демократичнi iнiцiативи ім. Ілька Кучеріва".

"Якщо поглянути на ту структуру, які телеканали обирають українці і кому вони довіряють, то побачимо, що, можливо, ми перебуваємо на порозі такого явища, які Америка переживала у 80-ті роки минулого століття, коли з'являлися телевізійні мережі, які мають дуже чітке партійне забарвлення, проводять чітко консервативну або ліберальну лінію. Ми бачимо, що в Україні теж формуються два полюси серед телеканалів: один проросійський – це "Інтер", "112 Україна", NewsOne, ZIK - і умовно патріотичний – "Прямий", "5 Канал", "Еспресо-TV", - сказав Петро Бурковський, аналітик Фонду "Демократичнi iнiцiативи ім. Ілька Кучеріва".

На його думку, таке ідеологічне розшарування в телевізійному просторі має як позитивні, так і негативні аспекти.

"З одного боку, це добре, тому що не лише російська пропаганда транслюється, а й на каналах, які умовно можна назвати патріотичними, ця російська пропаганда розвінчується. З іншого боку, коли ми вирішимо питання з Росією, ці політичні мережі, найімовірніше, нікуди не зникнуть і продовжуватимуть формувати громадську думку", - зазначив Бурковський.

На його думку, є загроза, що люди голосуватимуть не виходячи з критичних міркувань, а під впливом того, що ретранслює їхня улюблена телевізійна мережа.

За його словами, спостереження за українським телепростором показує зростання довіри аудиторії до "партійних телеканалів", при цьому більшість споживачів не цікавить, хто є власниками цих медіаресурсів.

Директор ГО "Детектор медіа" Галина Петренко вважає, що такі тенденції серед телеаудиторії не є позитивними.

"Те, що зросла довіра до так званих партійних телеканалів, радше є негативною тенденцією. Тому що всі моніторинги контенту цих каналів показують, що вони дуже далекі від дотримання журналістських стандартів, часто вдаються до маніпуляцій, викривлення дійсності і навіть до дезінформації. І що українці починають довіряти їм більше, це тривожний сигнал, і це - питання медіаграмотності в нашому суспільстві", - зазначила Петренко.

Дослідження проводилося на замовлення ГО "Детектор медіа" Фондом "Демократичнi iнiцiативи ім. Ілька Кучеріва" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.