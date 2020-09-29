Нацрада застерігає медіа від політичної "джинси" та прихованої реклами
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті регулятора.
"ЗМІ мають висвітлювати перебіг виборчого процесу об’єктивно та збалансовано, перевіряти фактаж і не допускати маніпуляцій виборцями з боку політичних партій", - наголошують у Національній раді.
Зазначається, що політична "джинса" – це замовні матеріали, що містять зумисну приховану рекламу чи антирекламу політичних сил, подану у вигляді новин, аналітики, авторських телевізійних чи радіопрограм.
До політичної "джинси" належать матеріали з такими ознаками: незбалансовані експертні матеріали, що просувають певну політичну силу, політика; експертами є особи, які некомпетентні коментувати подію або процес; оприлюднення соціологічних досліджень зі свідомим завищенням чи занижуванням рейтингів певної партії чи політика; висловлення начебто від імені громади протесту, обурення, підтримки меседжів конкретного кандидата або партії; матеріал про наміри політика, що наразі не підтверджені дією; безпідставно акцентується увага лише на позитивних або негативних характеристиках суб’єкта; серія заангажованих матеріалів присвячена одному політику або політичній силі, можуть бути як позитивного, так і негативного характеру; один і той самий матеріал подається одночасно в кількох ЗМІ, до того ж у деяких він може знаходитись під рубриками, які ідентифікують рекламу.
Також це "протокольні" матеріали із заходів чиновників/політиків, де відсутня зрозуміла суспільно важлива новина; інформація про "доброчинність" політиків, бізнесменів, громадських діячів ("перенесення в цих матеріалах обов’язків політика з площини законодавчої активності в площину прямої адресної допомоги"); обіцянки когось про щось у стрічці новин – це піар; політики та чиновники можуть висловлюватися тільки в межах сфери своєї відповідальності, решта – піар; оціночні судження щодо кандидата чи партії в новинному форматі; новина, що містить коментар політика щодо широко обговорюваних тем, де сам політик виступає в ролі експерта.
У Національній раді звертають увагу, що намагання замаскувати "джинсу" під журналістський матеріал є прямим обманом глядача чи слухача, яких не повідомляють про рекламний зміст матеріалу; "джинса" вважається грубим порушенням професійних журналістських стандартів та Етичного кодексу українського журналіста; наявність прихованої агітації, "джинси" та політичної реклами без відповідних позначок – неприпустима.
Наголошується, що Національна рада неухильно стежить за дотриманням мовниками чинного законодавства і буде притягувати до відповідальності ліцензіатів-порушників.