Нацрада застерігає медіа від політичної "джинси" та прихованої реклами

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликає ліцензіатів під час виборчого періоду особливо відповідально ставитися до свого ефірного продукту.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті регулятора.

"ЗМІ мають висвітлювати перебіг виборчого процесу об’єктивно та збалансовано, перевіряти фактаж і не допускати маніпуляцій виборцями з боку політичних партій", - наголошують у Національній раді.

Зазначається, що політична "джинса" – це замовні матеріали, що містять зумисну приховану рекламу чи антирекламу політичних сил, подану у вигляді новин, аналітики, авторських телевізійних чи радіопрограм.

До політичної "джинси" належать матеріали з такими ознаками: незбалансовані експертні матеріали, що просувають певну політичну силу, політика; експертами є особи, які некомпетентні коментувати подію або процес; оприлюднення соціологічних досліджень зі свідомим завищенням чи занижуванням рейтингів певної партії чи політика; висловлення начебто від імені громади протесту, обурення, підтримки меседжів конкретного кандидата або партії; матеріал про наміри політика, що наразі не підтверджені дією; безпідставно акцентується увага лише на позитивних або негативних характеристиках суб’єкта; серія заангажованих матеріалів присвячена одному політику або політичній силі, можуть бути як позитивного, так і негативного характеру; один і той самий матеріал подається одночасно в кількох ЗМІ, до того ж у деяких він може знаходитись під рубриками, які ідентифікують рекламу.

Також це "протокольні" матеріали із заходів чиновників/політиків, де відсутня зрозуміла суспільно важлива новина; інформація про "доброчинність" політиків, бізнесменів, громадських діячів ("перенесення в цих матеріалах обов’язків політика з площини законодавчої активності в площину прямої адресної допомоги"); обіцянки когось про щось у стрічці новин – це піар; політики та чиновники можуть висловлюватися тільки в межах сфери своєї відповідальності, решта – піар; оціночні судження щодо кандидата чи партії в новинному форматі; новина, що містить коментар політика щодо широко обговорюваних тем, де сам політик виступає в ролі експерта.

У Національній раді звертають увагу, що намагання замаскувати "джинсу" під журналістський матеріал є прямим обманом глядача чи слухача, яких не повідомляють про рекламний зміст матеріалу; "джинса" вважається грубим порушенням професійних журналістських стандартів та Етичного кодексу українського журналіста; наявність прихованої агітації, "джинси" та політичної реклами без відповідних позначок – неприпустима.

Наголошується, що Національна рада неухильно стежить за дотриманням мовниками чинного законодавства і буде притягувати до відповідальності ліцензіатів-порушників.