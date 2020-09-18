Чотирнадцять мовників "крутили" політичну рекламу до початку виборчої кампанії – Нацрада

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення затребувала у 14 ліцензіатів копії угод і платіжних документів на трансляцію реклами політичних партій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба регулятора.

"За результатами засідання робочої групи Національної ради зі здійснення нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями виборчого законодавства під час виборчої кампанії депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2020 році, регулятор 17 вересня видав розпорядження, яким затребував у 14 телерадіоорганізацій копії угод і платіжних документів на трансляцію реклами політичних партій. Такі розпорядження видані щодо телеканалів "Інтер", "1+1", "Україна", "112 Україна" і радіостанцій "Ретро ФМ", "Наше радіо", "Русское радио Україна", "Хіт ФМ", "KISS FM", "Люкс ФМ", "Перець ФМ", "Мелодія ФМ", "Пятница", "Шансон", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, моніторингом Національної ради в ефірі цих компаній 9 – 10 вересня було зафіксовано трансляцію реклами політичних партій. Оскільки станом на цей час не було офіційно зареєстрованих кандидатів на виборах і реклама політичних партій не могла бути оплачена із виборчих фондів, Національна рада вирішила з’ясувати, на яких підставах ці рекламні ролики були показані в ефірі.

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Керуючись частиною п’ятою статті 55 Виборчого кодексу, регулятор видав розпорядження щодо зазначених мовників про необхідність подання ними до 1 жовтня 2020 року копій угод і платіжних документів, на підставі яких ліцензіати показували 9 і 10 вересня рекламу політичних партій у блоках комерційної реклами.