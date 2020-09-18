Нацрада поновлює процес обрання нових членів наглядової ради НСТУ

«Прийом заяв від кандидатів у члени наглядової ради НСТУ у сферах місцевого самоврядування, фізичного виховання та спорту і журналістики тривав з 16 по 22 березня. Проте через заходи щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, встановлених урядом, Національна рада змушена була призупинити процес обрання нових членів наглядової ради НСТУ від цих сфер», - нагадали у Нацраді.

Як зазначається, оскільки через карантинні заходи не всі організації змогли подати заяви до визначеної дати, регулятор поновлює процес обрання членів Наглядової ради НСТУ у сферах місцевого самоврядування, фізичного виховання та спорту і журналістики із цього етапу і вносить відповідні зміни до календарних планів. Проведення конференцій заплановано з 12 по 20 жовтня 2020 року із дотриманням карантинних вимог.

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Також обрано голів лічильних комісій конференцій громадських об’єднань та асоціацій у сферах місцевого самоврядування, фізичного виховання та спорту, журналістики - ними будуть Олена Ніцко і Тетяна Руденко.

Крім того, Нацрада затвердила новий календарний план підготовки та проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій у сферах освіти та науки, забезпечення прав національних меншин, захисту інтересів дітей та молоді, творчій сфері, захисту прав осіб з особливими потребами, бо 19 січня 2021 року закінчуються повноваження членів наглядової ради із цих сфер. Оголошення про прийом заяв від об’єднань на участь у кожній з конференцій має бути розміщено на сайті Нацради не пізніше ніж 19 жовтня 2020 року.