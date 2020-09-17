Нацрада перевидала дозвіл на тимчасове мовлення ICTV

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення поновила дозволи на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення ТОВ «Сорок дев’ята паралель», м. Київ (позивні «Радио 49 параллель»), і ТОВ «Міжнародна комерційна телерадіокомпанія» (ICTV), м. Київ, у зв’язку із завершенням терміну дії.

Також було внесено зміни у дозволи на тимчасове мовлення ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України».

Як передає Укрінформ, відповідні рішення регулятор ухвалив на засіданні 17 вересня, повідомляє його пресслужба.

Під час розгляду цього питання член Нацради Максим Онопрієнко повідомив, що минулого тижня відбулося засідання комісії під головуванням віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окуповованих територій, де вкотре наголошувалося на важливості сталого телерадіомовлення на цих територіях. Онопрієнко подякував ліцензіатам, які, незважаючи на важкий економічний стан, продовжують тимчасові дозволи і далі забезпечують мовлення у цих районах.

Як зазначається, «Радіо 49 паралель» видано дозволи на мовлення ще на рік на таких частотах: 88,2 МГц у м. Гірнику, 96,8 МГц у м. Дружківці, 92,3 МГц у м. Світлодарську, 100,5 МГц у м. Торецьку Донецької області, 99,4 МГц у смт Комишувасі Попаснянського району Луганської області.

«ICTV» продовжить транслювати свої програми на 29 ТВК у м. Краматорську Донецької області.

За клопотанням ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», м. Київ (логотип «ДОМ»), Національна рада анулювала дозволи на тимчасове мовлення з використанням 37 ТВК у м. Покровську Донецької області, 12 ТВК у с. Підгорівці Старобільського району (стандарт DVB-T/Т2), 5 ТВК у селищі Широкому Станично-Луганського району Луганської області (стандарт DVB-T/Т2), 25 ТВК у смт Чаплинці Херсонської області. Натомість видано дозволи на тимчасове мовлення на цих телеканалах ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», м. Київ (логотип «UA»).