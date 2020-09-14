Позбавлення ліцензії "Прямого FM": Шуфрич каже, що Нацрада ввела в оману комітет ВР

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова має намір звернутися до Президента України Володимира Зеленського у зв’язку із ситуацією, що склалася стосовно позбавлення ліцензії радіостанції "Прямий FM".

Як передає Укрінформ, про це заявив голова комітету Нестор Шуфрич (фракція "Опозиційна платформа – За життя") під час погоджувальної ради 14 вересня.

"Мене дуже турбує ситуація із свободою слова. Знову у нас Нацрада, представник Нацради Юрій Зіневич, до речі, призначений уже президентом Зеленським, дав слово, що у "Прямого FM" не буде відібрано ліцензію. Наступного дня ліцензія була відібрана. Ми в середу (на комітеті) будемо це питання розглядати. І не виключаю, що будемо пропонувати Президенту замінити пана Зіневича як людину, яка ввела в оману комітет Верховної Ради України з питань свободи слова", – зазначив Шуфрич.

Як повідомлялося, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 3 вересня ухвалила рішення про анулювання ліцензії на мовлення радіостанції "Прямий FM".

Президент Володимир Зеленський 9 липня 2019 року видав указ №503/2019 про призначення Юрія Зіневича членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення.