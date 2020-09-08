"Прямий" пішов до суду через скасування ліцензії Нацрадою

Товариство з обмеженою відповідальністю "Телеканал "Прямий" подало в Окружний адмінсуд Києва позов до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Про це повідомляється на сайті телеканалу, передає Укрінформ.

"3 вересня 2020 року Національна рада на засіданні розглянула питання "Про результати планової виїзної перевірки ТОВ "Телеканал "Прямий", м. Київ (НР №01430-м від 09.11.2018, ефірне мовлення, позивні: "Прямий FM") та ухвалила рішення позбавити ліцензії на мовлення радіо "Прямий FM". "Прямий" не погоджується з рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, оскільки вважає його протиправним та таким, що підлягає скасуванню, а свої права, свободи та охоронювані законом інтереси порушеними", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, наведені "Прямим" факти свідчать, що при прийнятті оскаржуваного рішення Національна рада не дотримувалась принципів, які покладено в основу її діяльності – законності, незалежності, об’єктивності, прозорості, доступності для громадськості, врахування культурної, ідеологічної та політичної багатоманітності в суспільстві, врахування загальновизнаних міжнародних норм та стандартів у галузі телерадіомовлення, повноти і всебічного розгляду питань та обґрунтованості прийнятих рішень.

Крім того, позивач вважає, що рішення Нацради прийнято необґрунтовано, упереджено, з порушенням законодавчо встановленого порядку прийняття рішення про призначення позапланової перевірки та його оформлення.

Читайте також: Нацрада стежитиме за дотриманням ЗМІ законодавства на місцевих виборах

Як повідомляв Укрінформ, Національна рада 3 вересня анулювала ліцензію радіостанції "Прямий FM". На засіданні зазначалося, що за результатами планової виїзної перевірки було зафіксовано відсутність мовлення впродовж року радіостанції "Прямий FM" у двох із шести передбачених ліцензією містах, а саме у Марганці та Лубнах.

Член Нацради Олег Черниш звернув увагу, що є чітка норма закону, яка передбачає анулювання ліцензії у разі відсутності мовлення протягом року з дня видачі ліцензії – а саме з 9 листопада 2018 року. В ній також ідеться про те, щоб зобов’язати ТОВ "Телеканал "Прямий" повернути до Національної ради ліцензію на мовлення.

Своєю чергою представниця радіостанції "Прямий FM" апелювала до того, що радіостанція брала участь у конкурсі на частоти у шести містах, оголошений різними рішеннями Національної ради, результати конкурсу були оформлені також окремими рішеннями, фактично радіостанція мала би отримати 6 ліцензій, але отримала одну – де було зазначено всі 6 міст. Тобто це була ініціатива Національної ради – об’єднати 6 ліцензій в одну. І тепер, замість скасувати 2 ліцензії, Нацрада скасовує всі 6.

Вона також зазначила, що перед радіостанцією одразу виникли технічні труднощі. В додатку до ліцензії йшлося про те, що оператор – Концерн РРТ. Але, як з’ясувалося, в деяких містах об’єкти Концерну РРТ були відсутні, тому радіостанція змушена була змінювати оператора та місце розташування передавачів, що потребувало значного часу.

Член Національної ради Олександр Ільяшенко зауважив, що ліцензіат не звернувся до Нацради протягом року із заявою про переоформлення ліцензії з проханням вилучити частоти, на яких не ведеться мовлення, проте компанія вже почала мовлення на частині частот, хоч і не освоїла одну частоту. Він запропонував визнати порушення та оголосити санкцію попередження "Прямому".

Після обговорення за анулювання ліцензії проголосувало 5 членів Нацради, 2 голоси було проти, один - утримався.