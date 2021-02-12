На Вінниччині зняли обмеження руху вантажівок на міжнародних трасах

На Вінниччині у п’ятницю вранці зняли обмеження руху важковагового транспорту на трьох ділянках автотрас міжнародного значення.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, передає Укрінформ.

«О 5-й годині 12 лютого знято раніше введене обмеження руху вагових транспортних засобів і автобусів на автошляхах області: М-21 Жмеринка - Могилів-Подільський, Махнівка - Калинівка та М-12 Немирів – Гайсин», - повідомив Борзов.

Обмеження руху через ожеледицю були введені у четвер ввечері. Окрім міжнародних трас М-21 та М-12, вони також стосувалися дороги національного значення Н-02 / М-06 Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка, а також шести доріг регіонального значення.

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12 лютого у Вінницькій області буде хмарно з проясненнями, значний сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Очікується вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 7-12° морозу.